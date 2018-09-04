3 сентября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел в здании Правительства прием граждан по личным вопросам.

В мероприятии принимали участие министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, министр социального развития Татьяна Самохина, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Геннадий Лискун, представители аппарата губернатора и Правительства Оренбургской области и государственной жилищной инспекции.

Юрий Берг принял 12 оренбуржцев и рассмотрел их обращения, касающиеся вопросов материальной помощи, строительства объектов коммунальной инфраструктуры, перспектив развития мотоспорта, соблюдения прав дольщиков, оказания социальной поддержки в сложной жизненной ситуации.