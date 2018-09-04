Суд сделал замечание главному бухгалтеру

Мировым судьей судебного участка № 2 Центрального района г. Оренбурга было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении уроженки Шарлыкского района, сообщили в Пресс-служба Центрального районного суда г. Оренбурга.

Так, будучи должностным лицом — главным бухгалтером, она допустила нарушения при ведении бухгалтерского учета и аудита за 2015-2016 г., что повлекло грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении бухгалтерской отчетности за 2016 год.

В соответствии с п. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Проанализировав собранные доказательства, суд постановил признать уроженку Шарлыкского района Оренбургской области виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.11 ч. 1 КоАП РФ и на основании п. 2.9. КоАП РФ освободить её от административной ответственности и ограничившись устным замечанием.