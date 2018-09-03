Энергетики Оренбуржья приглашают в музей

Музей энергетики Оренбуржья приглашает жителей и гостей города и области познакомиться с интересными экспонатами и тематическими экспозициями. Музей находится в помещении филиала «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» на ул. Аксакова,3б. Его экспозиции посвящены истории электроэнергетики Оренбургского края с конца 19 века до наших дней.

Более двух тысяч экспонатов располагаются в зале общей площадью 200 квадратных метров. На экскурсии работники музея расскажут о создании первой электростанции в Оренбуржье в 1899 году и деятельности современных предприятий энергетического комплекса региона.

Школьникам предложат настольную игру «Знаток» для самостоятельного сбора электрической схемы. Профессионалам будет интересно познакомиться здесь с оборудованием и инструментами энергетиков разных поколений, среди которых одно из первых приспособлений электромонтеров – рогач для установки железобетонной опоры.

Посетить Музей энергетики Оренбуржья можно бесплатно всем желающим в рабочие дни с 8 до 17 часов. Запись на экскурсии по телефону: 79-70-64.