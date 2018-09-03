«Я календарь переверну, И снова третье сентября» – впервые исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году песня неожиданно превратилась в интернет-мем, и ее популярность обрела второе дыхание. С приближением заветной даты многие все чаще отправляют шутки про культовую песню друг другу, а фанаты певца все чаще думают о своем кумире. На Avito нашлось произведение искусства, которое достойно украсит коллекцию преданного поклонника короля русского шансона.

В Оренбурге художник продает написанный маслом портрет «многоуважаемого Михаила Захаровича Шуфутинского» размером 50×50 сантиметров.

Музыкант изображен в своем привычном образе – широко улыбающийся, в шляпе с полями и черном пиджаке, с дорогими часами и запонками.

За обладание изображением «бога музыкального Олимпа» просят 30 тысяч рублей, но настоящего фаната такой ценник вряд ли остановит.