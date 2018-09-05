Самая масштабная молодежная площадка – Международный молодежный образовательный форум «Евразия» – стартовал 4 сентября. Церемония открытия проходила в СКК «Оренбуржье».

Форум «Евразия» — это 800 участников из 77 стран, около 100 экспертов-спикеров, политиков, общественных деятелей, почетных гостей, 180 волонтеров. 3,7 млн рублей составит грантовый фонд форума.

В торжественном открытии фестиваля «Евразия»-2018 приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Кузнецов Александр Никифорович, руководитель представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Оренбургской область, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Михаил Брюханов, руководитель Департамента молодежных проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Игорь Кастюкевич и другие почетные гости.

Оператором образовательной программы является Московский государственный институт международных отношений. Тематические дни «Евразии» будут начинаться с общефорумных панельных дискуссий, лекций, тематических платформ. На форуме будут работать несколько разнопрофильных зон: мастер-классы, кейсы, тематические блоки, грантовые конкурсы и другие площадки.

В первый день работы форума открылась Выставка-ярмарка российских вузов, участниками которой стали 22 вуза из 15-ти регионов РФ. С работой площадки ознакомились губернатор Оренбургской области Юрий Берг и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Выставка российских вузов в «Армаде» будет работать все дни форума. В ее программу входят демонстрация научно-технических и методических достижений вуза в рамках различных направлений подготовки специалистов. В число участников вошли и 4 оренбургских вуза: Оренбургский государственный университет и его Кумертауский филиал, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбургский государственный аграрный университет и Оренбургский государственный педагогический университет. На выставке будут представлены инновационные достижения в образовательной сфере, научно-технические и методические достижения вузов.

Работа Международного молодежного образовательного форума «Евразия» продлится до 10 сентября.