5 сентября на Урале произошло землетрясение, эпицентр находился в 133 км от Уфы. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в Катав-Ивановском муниципальном районе в 01:58 мск была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км. ГУ МЧС России по Башкирии также подтвердило сейсмическую активность на территории региона.

По данным Оренбургского научного центра уральского отделения РАН отголоски землетрясения докатились и до Оренбургской области. С удалением во все стороны от эпицентра сотрясения чувствуются все слабее и слабее и, наконец, уже не ощущаются человеком, но записываются точными инструментами.

На территории нашей области учеными были зафиксированы сотрясения интенсивность 2.0. По данному факту в подразделения регионального МЧС звонки от граждан не поступали.