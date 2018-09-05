6 сентября Оренбургская детская железная дорога впервые станет одной из площадок Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

Ожидается, что в этот день малую магистраль посетят более 200 гостей. Для участников форума будет организована специальная поездка. По пути пассажирам расскажут об истории и современности дороги, а также об основных специальностях на железнодорожном транспорте, с которыми знакомятся дети в период практики: машинист тепловоза, дежурный по станции, проводник пассажирского вагона, осмотрщик вагонов, монтер устройств сигнализации и связи.

Отметим, детские железные дороги – подразделения в структуре ОАО «РЖД», ориентированные на привлечение молодежи в компанию. Это крупнейшие центры профориентации в России, которые проводят работу по развитию творческих способностей учащихся и вместе с тем информируют детей о железнодорожных профессиях.