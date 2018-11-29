В течение месяца, до 29 декабря оренбуржцы могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик, расположенный в центральном отделении города – Главпочтамте.

Особенность почтового ящика в том, что все вложения будут проверяться на наличие адресной информации – необходимой для следования отправления. Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать у оператора и на сайте pochta.ru.

Такие специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу установлены не только в областном центре, но и во многих районных центрах и городах области.