Музей истории Оренбурга (ул. Набережная, 29) приглашает людей с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождающих их лиц бесплатно посетить музей и его структурное подразделение — Мемориальный музей-гаупвахта Тараса Шевченко (0+).

«Музей для всех!» – это всероссийская инклюзивная акция, в рамках которой музеи-участники со всей страны проводят мероприятия для посетителей с особенностями здоровья, их семей, друзей и всех желающих. Задача акции — привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни. Команда проекта «Инклюзивный музей» призывает развивать доступную среду и расширять возможности участия людей с инвалидностью в музейных мероприятиях. В свою очередь эксперты проекта оказывают методическую помощь в разработке и усовершенствовании инклюзивных программ.

Тел. для справок: 77-68-71.