61-летняя жительница Оренбурга лишилась пенсионных денег, которые ей перечислили на счету банковской карты. Женщина узнав о пропаже сразу обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что кража денег с карты произошла, когда женщина спала, а вором оказался её 25-летний сын. Он похитил карту мамы и записку, где был записан пин-код. После чего в одном из торговых центров беспрепятственно снял с карты 5800 рублей.

После этого он уехал в Орск, где его задержали сотрудники полиции. К этому времени похищенные деньги он успел потратить.

Стоит отметить, по рассказу мамы, её сын и раньше воровал деньги, а также был осужден и отбывал наказание за кражу телефона у собственной сестры. В этот раз женщина была вынуждена обратиться за помощью в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Молодому мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщила, — сообщила следователь 4 отдела СУ МУ МВД России «Оренбургское» Екатерина Костюк.