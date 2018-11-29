Оренбургский областной музей изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) представляет проект «Смотрю и слышу» для посетителей с инвалидностью по слуху (0+).

Проект включает в себя серию видео с экскурсией на жестовом языке по постоянной экспозиции музея. Видеогид состоит из нескольких разделов: древнерусская живопись, русское искусство XVIII — XIX вв., коллекция произведений Л.В. Попова, советское искусство 20 — 30-х гг., а также советское искусство 40 — 50-х гг. Использование видеоряда на жестовом языке позволит повысить эффективность работы с посетителями с различными нарушениями слуха и сделать более комфортным посещение музея для данной аудитории.

После презентации проекта состоится мастер-класс «SALT-ART» для детей с инвалидностью по слуху, а также экскурсия с использованием видео на жестовом языке.

Начало в 15:00, справки по тел. 77-64-83.