Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, реализует проект поэтапной модернизации обжиговой машины №3 (ОМ-3) на Михайловском ГОКе.

На первом этапе модернизирована технологическая схема ОМ-3 с целью повышения ее эффективности при производстве окатышей из смеси железорудных концентратов Михайловского и Лебединского ГОКов. В результате производительность ОМ-3 увеличена на 5% или 250 тыс. тонн железорудных окатышей в год.

Ранее в 2018 году Металлоинвест ввел в эксплуатацию на Михайловском ГОКе комплекс по приему концентрата Лебединского ГОКа для производства высококачественных окатышей из смеси концентратов МГОКа и ЛГОКа. Использование дообогащенного концентрата ЛГОКа с содержанием железа 70% позволяет повысить качество смеси и производить на МГОКе окатыши с содержанием железа 65-67%.

На втором этапе модернизации ОМ-3 в 2019 году планируется реконструировать теплотехническую схему ОМ-3 с целью повышения производительности еще на 5%.

Ориентировочный объем инвестиций на двух этапах проекта составляет около 1 млрд рублей.

«Модернизация ОМ-3 проводится в рамках комплексной программы развития Михайловского ГОКа, направленной на увеличение объемов выпуска и повышение качества продукции с высокой добавленной стоимостью, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Спрос на качественные окатыши сегодня очень высок: использование этого сырья позволяет металлургам сокращать выбросы в атмосферу. Увеличение производительности ОМ-3 даст нам возможность завоевания новых рынков сбыта».

В ходе проведенных работ первого этапа выполнена модернизация вакуум-фильтров с реконструкцией основных узлов. Внесены изменения в алгоритм работы схемы цепи аппаратов обжиговой машины для организации её непрерывной работы при кратковременной остановке части оборудования. Усовершенствована система разгрузки электрофильтров и работа тягодутьевого оборудования. Реализованы мероприятия по повышению эффективности работы зон сушки и охлаждения.

«Обжиговую машину №3 Михайловского ГОКа отличают самые современные параметры. Это высокая удельная производительность, гибкость в производстве различного вида окатышей, высокая степень газоочистки — до 98%. Удельные нормы потребления энергоресурсов — электроэнергии и газа — на уровне лучших мировых практик. Кроме того, проектом заложены возможности совершенствования этих процессов для увеличения производительности и качества продукции в соответствии с запросами потребителей, — рассказал управляющий директор ПАО «Михайловский ГОК» Сергей Кретов. — И эту работу по повышению эффективности производства компания «Металлоинвест» проводит системно для укрепления лидерских позиций на рынке высококачественного железорудного сырья».

Высококачественные окатыши Михайловского ГОКа используются в доменном цехе Уральской Стали в процессе производства чугуна.