В два последних дня ноября команды элиты европейского настольного тенниса проведут матчи пятого раунда группового этапа Лиги европейских чемпионов. Оренбургский клуб «Факел-Газпром» 30 ноября будет играть в Германии с задиристым новичком Евролиги — клубом «Пост Мюльхаузен».

Немецкий клуб является одним из лидеров Бундеслиги. Сильно стартовали наши соперники и в Лиге европейских чемпионов – после первого круга, занимая второе место. Однако, осечка во Франции пошатнула позицию немцев. А это значит, что оренбуржцев в Германии ожидает непростое испытание.

В составе оренбургского клуба на матче в Германию будут играть Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, Маркос Фрайтас и Денис Ивонин. Есть у оренбургских газовиков и мотивация в предстоящем поединке — победа гарантирует клубу «Факел-Газпром» выход в финальную часть Евролиги с первого места в подгруппе.

Матч начнется в 22:30 по оренбургскому времени. За ходом поединка можно будет наблюдать на сайте LAOLA1.TV (0+).