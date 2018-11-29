ДТП с участием иномарки и пожарной автоцистерны произошло утром, 29 ноября, на 7 километре автомобильной дороги Медногорск -Каменноозёрное. В результате столкновения погибла женщина — водитель легкового автомобиля.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий пожарно-спасательными подразделениями регионального МЧС ежедневно осуществляется мониторинг автомобильных дорог.

Сегодня утром, сотрудники ОФПС-5 города Медногорска осуществляли плановый мониторинг автодороги Медногорск – Каменноозёрное. В этот момент на встречную полосу,где ехала машина пожарных выехал легковой автомобиль Citroën, в результате произошло столкновения. Легковушка получила очень серьезные повреждения. Водитель погиб на месте ДТП.