В рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» состоится круглый стол «Цифровая трансформация в культуре». Гостем встречи заявлен директор Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ Андрей Гусев.

В диалоге примут участие руководители Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ: заместитель директора Тимур Алейников; заместитель директора по информационным технологиям Владимир Определёнов, начальник отдела информационного обеспечения и технической поддержки мероприятий культуры Андрей Зубанов, начальник отдела ведения сводного каталога библиотек России Людмила Селицкая; а также министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, представители регионального ведомства и региональных учреждений культуры, эксперты в сфере информационных технологий. Всего участниками мероприятия станут около 180 человек.

Дискуссии коснутся вопросов использования механизмов новой реальности для назревающего радикального перехода сферы культуры в сегмент цифровых технологий и постепенного достижения учреждениями культуры Оренбуржья цифровой зрелости. Среди предложенных тем дополненная реальность музеев и облачные технологии в помощь библиотекарям и читателям.

В практической части работы круглого стола будут определены рекомендации руководителям региональных и муниципальных органов и учреждений культуры, архивного дела по использованию возможностей развития цифровой инфраструктуры в отрасли культуры региона.

Мероприятие состоится 6 декабря в 10:00 по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, конгресс-центр мегамолла «Армада», зал «Аксаков» (18+).

Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» состоится в Оренбурге 5-7 декабря 2018 года в мегамолле «Армада». Благодаря высокому уровню организации и широкой географии участников форум играет важную роль в вопросе Евразийской интеграции и служит площадкой для выстраивания коммуникаций между регионами и государствами. Ключевая тема форума — «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития».