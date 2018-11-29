У села Нижнеозерное в Илекском районе продолжается строительство постоянной переправы через реку Урал. Мост длиной 185 метров начали возводить летом взамен прежней переправы, разрушенной ледоходом весной этого года. Мостостроителям предстоит поставить 17 опор и положить 16 пролетов из специально изготовленных мостовых плит.

На сегодняшний день погружены металлические сваи на пятнадцати опорах, идет забивка свай на 11-й опоре. Смонтирована половина мостовых пролетов, на которых уложены 48 из 96 плит. Плиты подготовлены еще для двух пролетных строений.

Будущий мост обеспечит автомобильное сообщение между селами Илекского района и выезд на трассу Илек-Оренбург. После демонтажа понтонной переправы в конце ноября движение транспорта на подъезде к селу Нижнеозерное было приостановлено. Завершить работы и восстановить движение по мосту планируется в феврале следующего года.

Губернатор и Правительство Оренбургской области держат этот вопрос на особом контроле. Так, Юрий Берг систематически проводит выездные совещания на месте возведения моста.