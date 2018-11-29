Заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель поздравил коллектив и постоянных читателей библиотеки с её юбилеем. В праздничном мероприятии приняли участие заместитель Главы Оренбурга по социальным вопросам Валентина Снатенкова, Глава Южного округа Оренбурга Артем Гузаревич, начальник управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга Наталия Таскина.

Одна из старейших библиотек Оренбурга — им. Н.А. Некрасова – была открыта в 1928 году. Первоначально она располагалась на улице Рыкова, 10 (современная улица Островского), затем занимала здание на проспекте Победы, 3. С 1982 года библиотека получила постоянную прописку на улице Мира,2/2. За свою историю «Некрасовка» пережила много преобразований, но не останавливала свою деятельность даже в трудные военные годы. Свой юбилей центральная городская библиотека отмечает, имея более 12 тысяч читателей. В её фонде — 165 тысяч книг и документов.

Обращаясь к участникам торжества, заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель подчеркнул, что библиотека им. Н.А. Некрасова всегда играла значимую роль в культурной жизни Оренбурга, оправдывая своё название центральной библиотеки города.

— От председателя городского Совета Ольги Петровны Березневой и всех своих коллег-депутатов я рад поздравить вас с юбилеем! «Некрасовка» за девять десятилетий стала родной для нескольких поколений горожан! И всё это время она выполняет главное своё предназначение – воспитывает любовь и интерес к книге. Любое мероприятие в этих стенах всегда проходит на самом высоком уровне. Коллектив учреждения – это настоящие энтузиасты своего дела! Не сомневаюсь, что ещё многие и многие десятилетия библиотека будет оставаться центром просвещения, открытий и знаний для тысяч горожан разного возраста! — сказал Игорь Шепель.

Заместитель городского Совета вручил поздравительный адрес со словами благодарности от председателя городского Совета Ольги Березневой директору библиотеки Людмиле Емельяновой. Многолетний труд сотрудников учреждения отмечен Благодарностями Оренбургского городского Совета.

Библиотека им. Н.А. Некрасова сегодня – это не только храм книги, но и настоящий культурный центр. В её стенах проходят презентации, организуются творческие вечера, встречи с писателями, поэтами. Своё 90-летие Центральная городская библиотека встречает обновленной. В этом году здесь сделали крышу и отремонтировали часть помещений. На это были направлены средства из городского и областного бюджетов в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городского Совета и Законодательного Собрания области.

— В 90 лет наша библиотека остаётся молодой! Она идет в ногу со временем, осваивает всё новое, преображается внешне. Всё это позволяет нам быть ближе к своему читателю. Очень важно, что в нашем городе в самые трудные времена удалось сохранить библиотечную систему, которая сегодня находится на новом витке развития! — сказала директор МБУ «Библиотечная информационная система» Людмила Емельянова.