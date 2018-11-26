В региональном Правительстве вновь произошли изменения. Стало известно о том что свои полномочия сложил министр образования Лабузов Вячеслав Александрович. По нашим данным, глава министерства написал заявление об увольнении еще несколько дней назад. 26 ноября губернатор подписал документ.

Это уже второй министр, который сегодня покинул свой пост. Утром стало известно, что теперь вакантно место в региональном минтруде.

Некоторые журналисты связывают уход Лабузова с недавними обысками, которые проходили в доме и на рабочем месте министра.

На данный момент, известно, что в региональном министерстве отсутствуют по раным причинам пять министров из тринадцати.