26 ноября стало известно о выходе на пенсию Вячеслава Кузьмина — главы Министерства труда и занятости населения Оренбургской области. Вячеслав Петрович самостоятельно принял решение об уходе на заслуженный отдых.

Сейчаси Вячеславу Кузьмину 68 лет. На должность министра труда он был назначен еще при губернаторе Алексее Чернышеве, в 2007 году. Общий стаж на этой должности составил 11 лет.

Сайт orenday.ru связывает неожиданное увольнение Кузьмина с прошедшими недавно обысками УФСБ в доме министра, а также на его рабочем месте.

БИОГРАФИЯ ВЯЧЕСЛАВА КУЗЬМИНА

Вячеслав Кузьмин Вячеслав родился 23 ноября 1950 года в селе Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области. В 1974 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности «зоотехния».

ТРУДОВОЙ ПУТЬ

1974-1976 г. — главный зоотехник колхоза им.Чкалова Соль-Илецкого района.

1976-1980 г. — зав. отделом пропаганды, второй секретарь, затем первый секретарь Соль-Илецкого РК ВЛКСМ.

1980-1985 г. — инструктор сельскохозяйственного отдела обкома КПСС.

1985-1991 г. — первый секретарь Акбулакского РК КПСС.

1991-1992 г. — первый секретарь Беляевского РК КПСС.

1992-2000 г. — директор дирекции строящегося завода ячеистых блоков р.п.Акбулак; генеральный директор АООТ Акбулакский сырзавод.

С января по декабрь 2000 года — Глава администрации Акбулакского района.

2001-2007 г. — директор департамента занятости населения Оренбургской области.

2007-2010 г. — министр труда и занятости населения Оренбургской области.

21 июля 2010 г. Указом Губернатора Ю.А. Берга назначен на должность министра труда и занятости населения Оренбургской области на срок полномочий Губернатора Оренбургской области

26 ноября 2018 — Уволен по собственному желанию.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ

— кандидат сельскохозяйственных наук.

1980 — За трудовую доблесть

1980 — Знак ЦК ВЛКСМ «Золотой колос»

2003 — Нагрудный знак Госкомстата

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Вячеслав Петрович женат, имеет троих детей.