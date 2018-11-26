26 ноября 2018 года стало известно о кончине Виктора Васильевича Ренева. Об этом сообщила в facebook министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

– Сегодня утром ушёл из жизни Виктор Васильевич Ренев. Человек, о котором можно и нужно написать книгу, но сегодня, сейчас, просто нет слов…, — поделилась с подписчиками министр.

Виктор Васильевич Ренев — заслуженный работник культуры РФ, дважды лауреат премии «Оренбургская лира». Родился в Магнитогорске в 1948 году, там же окончил школу рабочей молодежи и отправился на службу в армию. После учебы в Челябинском государственном институте культуры работал балетмейстером в учреждениях культуры Оренбуржья, занимался режиссурой массовых мероприятий. С 1998 по 2013 год был начальником управления культуры, а затем министром культуры Оренбургской области. В последние годы жизни был советником губернатора Оренбургской области по вопросам культуры и искусства.