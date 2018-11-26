Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 25 ноября поздравил с Днем матери пациенток роддома ГКБ № 2 города Оренбурга, расположенного на улице 8 Марта. Этот родильный дом является старейшим учреждением родовспоможения региона.

Вместе с главой региона оренбурженок поздравляли супруга губернатора Любовь Берг, министр здравоохранения Галина Зольникова, заместитель министра по детству и родовспоможению Татьяна Кундик, главный врач городской клинической больницы № 2 Дмитрий Нефедов.

Гости приветствовали пациенток, ставших мамами, и вручили им памятные подарки.

– Ребенок – это главный человек, с появлением которого жизнь семьи меняется. А уж если родилась двойня – тут без бабушки не обойтись. В вашем лице я поздравляю всех мам и бабушек Оренбуржья с Днем матери! Пусть все дети области растут здоровыми и счастливыми на радость своих бабушек и мам! – сказал Юрий Берг.

Также глава региона поблагодарил за спонсорскую помощь компанию «Стройландия», представитель которой вручил оренбургскому роддому подарочный сертификат.

! Родильному дому ГКБ № 2 на улице 8 марта, 34 города Оренбурга в 2018 году исполняется 111 лет. За более чем вековую историю его работы здесь родились более 250 тысяч человек. В настоящее время историческое здание реконструировано и полностью отремонтировано. Родильный дом оснащен всем необходимым оборудованием. Здесь работают высокопрофессиональные врачи и акушеры, применяются новейшие родовые методики, что позволяет оказывать помощь пациенткам и новорожденным на самом высоком уровне.