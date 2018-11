Ушел из жизни солист LFO Дэвин Лима

Ему был 41 год. Дэвин Лима был участником группы LFO*. В октябре 2017 года артисту поставили диагноз – рак надпочечников 4-й стадии.

Группа Lyte Funkie Ones образовалась в 1995 году. В 1999 Дэвин Лима был выбран на место ушедшего Брайана Гиллиса. Лима решил, что группа должна называться не Lyte Funkie Ones, а LFO. Американское трио очень быстро стало популярным. Самые известные песни группы: Summer Girls, Ever Other Time и Girl on TV. Группа продала более четырех миллионов записей по всему миру.

Группа выпустила два альбома. Первый альбом LFO (1999) стал платиновым в США. Летом 2001 года группа выпустила свой второй и последний альбом Life Is Good.

В 2002 году коллектив распался, но не навсегда. В 2009 году LFO вновь собрались. Однако воссоединение было недолгим. В 2010 году от лейкемии умер солист и главный автор всех песен Ричард Кронин, и группа перестала существовать. И только в 2017 году LFO собрались как дуэт Брэда Фишетти и Дэвина Лимы.

*Американская группа LFO не имеет отношения к одноименному британскому коллективу.