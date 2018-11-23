23 ноября в 18:00 в концертном зале Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей начнется концерт «Милой мамочке моей…» учащихся специальной детской музыкальной школы.

23 ноября состоится концерт в детской музыкальной школе искусств им. Ф.И. Шаляпина в города Бузулука. В этот день в концертном зале музыкальной школы соберутся учащиеся, преподаватели и гости праздника Для них прозвучат лирические стихи, готовится презентация об истории возникновения праздника и традициях празднования Дня матери в других странах, будет дан мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству.

Концертный программы с посвящением мамам в эти дни пройдут во всех 68 детских музыкальных школах и детских школах искусств Оренбургской области. На них прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении солистов, дуэтов, ансамблей.

28 ноября в 15:00 в Областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской состоится публичный концерт преподавателя музыкального колледжа института искусств Александра Миронова (баян). Концерт также посвящен Дню матери.