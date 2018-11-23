В областном центре прошла церемония награждения медалью «Материнство» и Почётным знаком «Отцовская слава». В этом году чествование лучших родителей началось с ещё одного знакового события: в канун Дня матери ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному врачу РСФСР Екатерине Кукушкиной вручили удостоверение Почётного гражданина города Оренбурга. Решение о присвоении ей этой награды принял Оренбургский городской Совет на заседании в октябре этого года.

В церемонии приняли участие председатель Оренбургского городского Совета, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Ольга Березнева, первый заместитель Главы города Оренбурга Сергей Николаев и Почетный гражданин города Оренбурга, художественный руководитель Оренбургского муниципального камерного хора Ольга Серебрийская. Председатель городского Совета Ольга Березнева отметила, что ветеран войны Екатерина Кукушкина всей своей жизнью заслужила общественное признание.

— Екатерина Степановна получает эту награду в канун Дня матери не случайно. Ведь она не только мама, бабушка и прабабушка. Тридцать лет она проработала главным врачом второй городской больницы! А тогда это была единственная больница, в которой оказывали экстренную круглосуточную медицинскую помощь оренбургским женщинам! — сказала Ольга Березнева.

Екатерине Кукушкиной вручили Памятную ленту, медаль, диплом и удостоверение «Почётный гражданин города Оренбурга».

— Я благодарна всем оренбуржцам, моим дорогим землякам, за такую оценку моего вклада в защиту нашего Отечества и на ниве городского здравоохранения! — сказала Екатерина Кукушкина.

Затем на сцену поднялись лучшие мамы города. Ежегодно медали «Материнство» удостаиваются шесть оренбурженок. Среди награжденных в этом году – мама шестерых детей, учитель истории школы №67 Оренбурга Светлана Чичёва. Её дочь Елизавета и сын Тихон — многократные чемпионы области и призёры всероссийских соревнований по лёгкой атлетике. Соня и Алексей — дипломанты вокальных конкурсов. Кирилл окончил Оренбургскую кадетскую школу, пишет стихи и прозу.

— Материнство не передать словами. Я всегда говорю: у меня детей не много – у меня их каждого по одному. Старшие помогают с маленькими, учатся взаимовыручке. Видеть, как они поддерживают друг друга, как у них что-то получается в жизни – самое большое счастье, — говорит многодетная мама.

Чествование оренбургских матерей продолжилось вручением наград Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», которое провела заместитель председателя Областного Совета женщин Оренбуржья Любовь Берг.

— Я от души поздравляю всех оренбургских женщин с самым теплым и добрым праздником – Днем матери! Желаю, чтобы сердце каждой женщины, каждой мамы всегда согревали любовь и гордость за своих детей! — сказала Любовь Берг.

Отцов, которые образцово воспитывают своих детей и являются для них опорой и примером, в Оренбурге ежегодно чествуют с 2008 года. Почётные знаки «Отцовская слава» новым обладателям этой награды вручили заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель и заместитель Главы города по социальным вопросам Валентина Снатенкова.

Среди лучших отцов Оренбурга — Кобламбай Кубашев. Когда двое детей в его семье выросли, Кобламбай Арзанович с супругой решили взять на воспитание приёмных детей.

— Ехали в детский дом за двумя ребятишками, а в итоге взяли в семью семерых. Всего у нас 9 детей. Мы не делаем различий между ними, все они наши, родные! Очень волнительно сегодня присутствовать на этой церемонии. Не ожидал, что получу такой почётный Знак, — признался многодетный отец.