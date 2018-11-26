«МегаФон» провел глобальное обновление своего сервиса «МегаФон Здоровье». Теперь получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение «МегаФона» смогут абоненты всех операторов связи, работающих в зоне +7. Воспользоваться услугой можно по всей России и за ее пределами.

Год назад «МегаФон» первым среди мобильных операторов запустил пилотный проект в сфере телемедицины. Полученный опыт позволил специалистам компании сделать сервис еще более удобным, расширив функционал и усовершенствовав дизайн приложения.

В частности, «МегаФон» отменил подписку за использование сервиса. Теперь клиенты имеют возможность оплачивать консультации только тогда, когда они необходимы. Стоимость срочной онлайн-консультаций с врачом составит 499 рублей, плановой консультации – 799 рублей, а запись на визит к врачу – 1799 рублей. При этом, покупая онлайн-консультацию со специалистом в нашем сервисе, пользователь получает скидку на очный визит к этому врачу в размере 500 рублей. Все пользователи могут оплатить услуги с помощью банковских карт, а абоненты «МегаФона» также имеют возможность перенаправить нужные средства со счета своего мобильного телефона.

Используя обновленное приложение «МегаФон Здоровье», клиент может связаться с врачом тремя способами: с помощью видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут.

Для выбора удобного времени для записи на плановую онлайн-консультацию контактный центр созвонится с пользователем в течение 30 минут.

Теперь клиент сможет быстро записаться через приложение к выбранному врачу и на очный визит в клинику. Время реагирование на заявку не превысит 30 минут. Пока такая услуга доступна только в Москве и ряде региональных городов. Однако «МегаФон» постоянно работает над расширением сети клиник-партнеров по всей России, чтобы обеспечить все регионы полным спектром услуг сервиса.

«МегаФон всегда стремится быть на пике инноваций, и мы видим большие перспективы развития направления телемедицины в России. Реализация пилотного проекта показала, что наш сервис вызывает интерес у абонентов. Взяв лучшие наработки в индустрии и собственный опыт в данном направлении, мы обновили приложение «МегаФон Здоровье», сделав его более доступным, понятным и удобным», — прокомментировал Ян Кухальский, директор по бизнесам и новым партнерствам компании «МегаФон».

Помимо возможности оплаты услуг со счета мобильного телефона абоненты МегаФона получат и другие бонусы при использовании приложения. В частности, речь идет о предоставлении максимальной скидки при очном обслуживании пациентов в клиниках-партнерах, а также об обнулении трафика за использование «МегаФон Здоровья» в первом квартале 2019 года.

! В приложении представлены сотни врачей из десятков медицинских сетей по всей России. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приёмами пациентов в клиниках.

Использование приложения «МегаФон Здоровье» (0+) не является медицинской услугой. Онлайн-консультация не заменяет очного приёма у врача. Постановка диагноза и назначение плана лечения возможно только на очном приёме в медицинских учреждениях.