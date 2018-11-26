Оренбургский радиотелецентр РТРС начал расконсервацию передающего оборудования второго мультиплекса.

С 23 ноября началась тестовая трансляция второго мультиплекса в одночастной зоне 37 телевизионного канала в Новосергиевке, Кулагино, Старой Белогорке (Новосергиевский район), Ташле, Благодарном, Ясной Поляне, Шестаковке (Ташлинский район), Кардаилово, Луговое, Сладково (Илекский район), Ковыляевке (Тоцкий район), Михайловке второй (Сорочинский городской округ), Садовом (Переволоцкий район).

Ранее сообщалось, что С 21 ноября началась тестовая трансляция второго мультиплекса в одночастной зоне 31 телевизионного канала в Бугуруслане, Абдулино, Андреевке, Емантаево (Абдулинский городской округ), Алексеевке, Нижнепавлушкино, Нойкино, Пилюгино (Бугусланский район), Новосултангулово (Асекеевский район), Матвеевке, Новоузелях (Матвеевский район), Северном, Аксенкино и Курской Васильевке (Северный район).

Параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на телеканалы. Поэтому оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано. В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018» было решено транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Раньше в Оренбургской области 20 цифровых каналов могли смотреть только жители Оренбурга, Орска и Бузулука. Теперь возможность смотреть 20 каналов бесплатно появится еще у жителей шести муниципальных образований региона.

Преодоление информационного неравенства — одна из ключевых задач программы развития телерадиовещания. Телевидение стало доступно везде и даже там, где раньше это невозможно было себе представить.

Директор Оренбургского филиала РТРС Алексей Михеев: «Включение передатчиков второго мультиплекса — важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Буквально несколько лет назад жители Новосергиевки, Ташлы, Илека могли принимать не более четырех аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира».

В Оренбургской области построены и действуют 103 цифровые станции. На протяжении пяти лет они обеспечивают вещание пакета каналов 1-го мультиплекса цифрового эфирного телевидения на территории Оренбургской области. Теперь количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше программ, новых лиц и интересных событий.

Встречать новый год и проводить новогодние праздники все жители региона смогут в компании уже 20 цифровых каналов.