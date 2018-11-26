Указом губернатора Оренбургской области на территории региона с 23 ноября введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Муниципальным образованиям рекомендовано привести в режим повышенной готовности органы управления и силы муниципальных звеньев Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также необходимо принять превентивные меры, направленные на защиту населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.

Также рекомендации адресованы членам областного Правительства, руководству министерств, ресурсоснабжающим предприятиям, дорожным службам, региональным управлениям МЧС, МВД и департаменту пожарной безопасности и гражданской защиты.