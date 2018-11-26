25 ноября в Верхней Пышме завершились матчи первого тура Континентального чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд Премьер-лиги.

Этот тур был «малым» — клубы проводили по пять матчей в группах. Обе оренбургские команды – «Факел-Газпрома» и «Факел-Газпрома-2» свои встречи провели на высоком уровне. Восьмикратный чемпион России – «Факел-Газпром», в составе которого выступали Владимир Самсонов, Маркос Фрайтас, Алексей Ливенцов и Денис Ивонин по всем соперникам «проехался катком» — одержав пять побед и единолично возглавив свою группу. Три победы и второе место в группе у клуба «Факел-Газпром-2». В другой группе лидерство захватили действующие чемпионы страны – клуб «УГМК». Очная встреча между сильнейшими командами России состоится во втором туре чемпионата, который пройдет с 20 по 23 декабря в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края.

Теперь в ближайших планах оренбургских газовиков – успешное выступление в матче пятого раунда Лиги европейских чемпионов, который состоится в Германии 30 ноября. Наших теннисистов ожидает непростое испытание – сложное турнирное положение заставит «Пост Мюльхаузен» идти ва-банк. За ходом поединка можно будет наблюдать на сайте laola1.tv c 22:30 по оренбургскому времени.

Ближайший матч Лиги европейских чемпионов в Оренбурге состоится 6 декабря. Соперником газовиков будет четырехкратный чемпион Европы — французский суперклуб «Эннебон».