Масштабная уборка снега в Оренбурге: коммунальщики вывезли 10,5 тысячи кубометров

Уборка снега в Оренбурге ведется в усиленном режиме. Городские службы мобилизовали ресурсы для ликвидации последствий зимних осадков и обеспечения безопасности движения.

Ночная смена коммунальных служб

Экипажи предприятий «БиОз» и «Комсервис» активно работали в ночь с 8 на 9 января. Основной задачей стал вывоз массивных снежных валов.

Специалисты очищали тротуары и пешеходные переходы. Техника освобождала от сугробов остановочные павильоны. Кроме того, рабочие расчищали парковочные карманы для удобства автомобилистов.

Также проводилось грейдирование дорог. Бригады расширяли обочины, улучшая пропускную способность. Финальным этапом стало тщательное прометание проезжей части.

Результаты работы за сутки

Усилия коммунальщиков принесли ощутимый результат. За прошедшие сутки с улиц города вывезли внушительный объем осадков. Он составил 10,5 тысячи кубометров снега.

Уборка снега в Оренбурге продолжается днем

Работы не останавливаются и в дневное время 9 января. Спецтехника продолжает механизированную уборку дорожного полотна и пешеходных зон.

Важным аспектом является борьба с гололедом. Дорожные службы проводят противогололедную обработку магистралей. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

Однако техника эффективна не везде. Поэтому рабочие вручную зачищают заездные карманы. Также особое внимание уделяется ручной очистке переходов и остановок транспорта.