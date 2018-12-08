В Сакмарском районе Оренбурга пропал Данил К. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении 19 ноября около 22:00.

Через 20 дней удалось обнаружить тело погибшего ребенка, установить картину произошедшего, а также задержать лицо, совершившее особо тяжкое преступление, сообщает СК Оренбургской области.

Следственное управление напоминает о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности» (короткий номер – 123) — для жителей Оренбургской области: +7 (922) 828-76-02.

Данный канал связи позволяет оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.