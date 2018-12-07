По сложившейся традиции руководители и работники администрации города, руководители предприятий и организаций возложили цветы к местам захоронения Героев Отечества.

В Оренбурге захоронены 48 Героев Отечества, среди них Герои Советского Союза, Герои социалистического труда, 4 Полных Кавалера Ордена Славы, 3 Полных Кавалера Ордена Трудовой Славы.

По инициативе Оренбургской областной общественной организации «Совет Героев Оренбуржья» 7 декабря состоялось возложение цветов на Аллее Героев, в котором приняли участие школьники. Председатель Совета Георгий Мохунов поделился своими воспоминаниями и отметил важную патриотическую значимость памятной даты России.

День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.

Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Свою историю данный праздник ведет еще c XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

Акция «Героям Отечества» стартовала в Оренбурге в 2015 году, в ходе которой была проведена большая работа по увековечению памяти, поиску родственников Героев и благоустройству захоронений. Ежегодно, весной и осенью осуществляется их уборка и проведение необходимых косметических работ.