Соответствующий документ был подписан в рамках трёхсторонней встречи на площадке Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии». Соглашение предполагает взаимодействие сторон в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в области туризма в Оренбургском регионе.

В рамках трёхстороннего Соглашения Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, Департамент информационных технологий Оренбургской области и ПАО «МегаФон» намереваются осуществлять взаимодействие по организации пилотных проектов, направленных на развитие в Оренбургской области новых цифровых технологий в сфере туризма.

«Это один из первых таких проектов на территории Российской федерации и приграничных государств, — прокомментировал событие Геннадий Лискун, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. — И мы благодарны коллегам, которые пошли нам навстречу и поучаствовали в процессе».

«МегаФон» считает Оренбургскую область одним из приоритетных регионов инновационного развития в России,— отметил Денис Голиков, директор Оренбургского регионального отделения ПАО «МегаФон», — именно поэтому оператор и вошёл в пилотный проект, направленный на развитие в Оренбургском регионе новых цифровых технологий в области туризма. Мы уверены, что технологические и интеллектуальные ресурсы компании, а также опыт в реализации интеграционных проектов, помогут в формировании цифровой экономики Оренбуржья».

Безусловно, базис для развития цифровых проектов, это инфраструктура. В Оренбургской области только с 2016 по 2018 годы «МегаФон» вложил в развитие сети миллиард рублей. Высокие скорости мобильного интернета доступны на территории, где проживает более 70% населения области.

Развитие цифровой экономики предполагает рост объема информации и, как следствие, потребность в ресурсах для ее хранения и обработки. «МегаФон» располагает необходимой инфраструктурой и уже сегодня предлагает решения, которые позволяют государственным и бизнес-клиентам работать с большим массивом собственных данных. Основой для предоставления облачных услуг являются ЦОДы «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Самаре. Самарский ЦОД является одним из крупнейших в стране, имеет международный сертификат надежности TIER III и много лет обслуживает клиентов из разных регионов России, в том числе, Оренбургской области.

В Оренбургской области «МегаФон» занимает значительную долю рынка мобильных телекоммуникаций. За 14 лет оператор построил сеть, обеспечивающую связью 90% территории региона и обслуживающую 1,200 млн абонентов. Клиенты «МегаФона» в Оренбурге пользуются самым быстрым интернетом. За последние полгода это подтвердили авторитетные источники: Роскомнадзор и компания Ookla, разработчик приложения Speedtest.