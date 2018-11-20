Правоохранительные органы разыскивают без вести пропавшего Казакова Данила Дмитриевича, 08.04.2008 г.р., проживающего в селе Чапаевское Сакмарского района на улице Колхозная, 49. Мальчик 19 ноября 2018 года в 22.00 ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ребенку на вид 10 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые.

Одет: майка синяя, джемпер серый, джинсы синие, куртка красная, шапка черная вязаная, ботинки черного цвета на подошве с окантовкой белого цвета.

Если вам известно, где находится разыскиваемый, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: (231)2-13-33 (моб. 102).