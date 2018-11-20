Целый месяц – с 20 октября по 19 ноября в каждом из 660 предприятий «Макдоналдс» в 120 городах России проходит семнадцатая ежегодная благотворительная акция «МакХэппи День» в пользу детей, нуждающихся в поддержке. В рамках этого масштабного благотворительного мероприятия часть средств от реализации картофеля фри, а в нынешнем году — и картофеля по-деревенски направляется на проекты и программы Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда». В 2018 году «МакХэппи День» особенный: уже в ноябре в «Макдоналдс» впервые будет продаваться российский картофель фри! В результате многолетней и кропотливой работы теперь этот продукт (один из основных в меню «Макдоналдс») стали выращивать и производить у нас в стране. Символично, что посетители «Макдоналдс» смогут сделать доброе дело, покупая российский товар и поддерживая таким образом не только проекты Фонда, но и отечественного производителя.

За 16 лет проведения акции «МакХэппи День» в России более 250 миллионов рублей передано на поддержку проектов благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Средства, собранные по итогам проведения акции «МакХэппи День»-2018, будут также направлены на проекты Фонда и, в первую очередь, на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани – уникальной семейной гостиницы при Детской Республиканской Клинической Больнице МинЗдрава Республики Татарстан. С момента открытия в 2013 году «Дом Роналда Макдоналда» в Казани стал «домом вдали от дома» для более чем 8 000 родителей и детей. В этом году при покупке любой упаковки картофеля фри, а также картофеля по-деревенски 1 рубль перечисляется на поддержку проектов Фонда. Кроме того, на программы Фонда будет направлена вся сумма от реализации специальных стикеров, которые также продаются во всех российских предприятиях сети до 19 ноября.

Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена:

— За прошедшие годы Фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 тысячам детей и семей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, а за 28 лет существования в России «Макдоналдс» более 680 миллионов рублей было передано на благотворительные цели. Итоги нынешней акции «МакХэппи День» будут подведены в конце ноября, но уже сейчас хочется произнести слова искренней признательности в адрес посетителей «Макдоналдс». Спасибо за вашу поддержку и участие, за то, что вы с нами вместе помогаете семьям быть ВМЕСТЕ!

В этом году впервые в России партнером благотворительной акции «МакХэппи День» стала технологическая компания Masterсard. Благодаря этому сотрудничеству в фонд «Дом Роналда Макдоналда» будет дополнительно перечисляться 1 рубль при каждой оплате заказа с картофелем картой Masterсard.

Алексей Малиновский, Глава Mastercard в России:

– Masterсard во всем мире создает современные платежные технологии и инновационные решения, с которыми оказание благотворительной помощи становится проще, удобнее. Мы рады стать партнерами благотворительной акции «МакХэппи День» и верим, что желающих оказать помощь детям, нуждающимся в поддержке, станет еще больше, ведь это совсем не трудно – оплачивая заказ с картофелем картой Mastercard, человек автоматически будет совершать доброе дело.

Кульминацией акции в Оренбурге стало 11 ноября, когда в ресторане «Макдоналдс» на улице. Терешковой, 5/1, традицию помощи детям поддержали уважаемые люди города, давние друзья и партнеры Фонда: представитель Оренбургской Городской Федерации Баскетбола Макс Житлухин, ведущие Дмитрий Асееев, Дмитрий Makeev, Нинель Камордина, Рустам Баширов, Нателла Михеева, Наталия Колотвина, Евгений Грызов-Добротворски, блогер Анастасия Седова и другие.

Звезды многократно произносили слова благодарности участникам акции, благотворительному фонду «Дом Роналда Макдоналда» и «Макдоналдс», подчеркивая, что для многих гостей поддержка социальных инициатив компании уже вошла в приятную привычку.

Итоги проекта будут подведены после его завершения — в конце ноября, но за 4 недели акции «МакХэппи день» было собрано более 25,5 млн. рублей в поддержку проектов Фонда.