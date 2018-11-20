Днем рождения Орской ТЭЦ-1 считается 19 ноября 1938 года. Именно в этот день станция дала первый ток промышленным предприятиям растущего города.

Строительство объекта началось летом 1934 года. Все работы выполнялись практически вручную. Благодаря профессионализму энергетиков, первая очередь Орской ТЭЦ-1 была построена и подготовлена к пуску менее, чем за четыре года. Ранние шаги большого первенца отрасли связаны с такими именами, как С. Родной, А. Медведев, М. Липанов, П. Жуков, Н.Зубков, И.Водопьянов.

14 ноября 1938 года в газете «Правда» было опубликовано первое упоминание об Орской ТЭЦ-1: «..Украшением Орска, нового центра промышленности, является теплоэлектроцентраль — сердце промышленности Южного Урала». А 19 ноября 1938 года введены в эксплуатацию котел №1 и турбина №1. Орская ТЭЦ дала первый ток промышленным предприятиям растущего города.

В военные годы на Орскую ТЭЦ-1 были возложены задачи государственной важности – объект снабжал энергией эвакуированные заводы. А от энергетиков это тяжелое время потребовало настоящих трудовых подвигов. За счет постоянной реконструкции и ввода нового оборудования активно наращивалась мощности станции. В 1943 году Орская ТЭЦ-1 вошла в состав единой энергетической системы Оренбургского края. А после строительства четвертой очереди станции, в 1965 году, мощность станции увеличилась на 200 МВт.

Сегодня энергообъект оснащен самым современным оборудованием. Но главной ценностью Орской ТЭЦ-1 являются, конечно же, люди. Ответственность и дисциплина «по крови» передались от старшего поколения работников – всех, кто стоял у истоков — к младшему. По прошествии десятков лет орские теплоэнергетики профессионально выполняют свою задачу — бесперебойно снабжают город теплом и электричеством! Они бережно хранят и приумножают вековые традиции, обеспечивая работу предприятия.