Два новых кандидата на должность Главы сдали свои документы в конкурсную комиссию.

Девятым кандидатом на пост Главы Оренбурга стала Виктория Викторовна Британская – заместитель начальника отдела в Отделении Пенсионного фонда РФ в Оренбургской области.

Также сегодня пакет документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города сдал председатель СНТСК «Родник» Сергей Павлович Столпак.

Еще три человека обратились в комиссию за консультацией по вопросам оформления бумаг.

Напомним, что прием документов ведется с 10:00 до 13:00 ежедневно. Завершится он в четверг – 22 ноября.

Подробную информацию о конкурсе любой желающий может получить на официальном портале города orenburg.ru