Накануне в дневное время в полицию Бугуруслана обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что незнакомый мужчина сорвал с шеи золотую цепочку на улице.

Установить личность злоумышленника помогли очевидцы произошедшего.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался безработный 34-летний житель города. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Бугурусланский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.