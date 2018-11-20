На завершившемся в Самаре открытом турнире на призы клуба спортивных единоборств «Спарта» среди юношей 2011 — 2012, 2009 — 2010, 2007 — 2008 и 2005 — 2006 г.р. приняли участие более 500 юных дзюдоистов.

Оренбургские спортсмены, представлявшие Центр дзюдо и ДЮСШ «Газовик», завоевали три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

В категории юноши 2009 – 2010 г. р. золотая медаль у Максима Климова (-26 кг), серебро – у Данила Котнева (- 28 кг), Матвея Каширина (-34 кг) и Ярослава Сидорова (-38 кг); бронзовые медали – у Савелия Сазонова (-28 кг), Ивана Проскурина (-30 кг) и Алсабира Байтлюва (-34 кг).

В категориях юноши 2007 – 2008 г. р. золотая медаль – у Азамата Урбасова (-30 кг), юноши 2005 – 2006 г. р. золото — у Александра Гизатуллина (-46 кг), серебро — у Никиты Савинкова (-50 кг), бронза – у Тимофея Дорофеева (-38 кг), Дидара Джумабаева (-42 кг), Никиты Свобода (-46 кг), Романа Куранова (-46 кг), Степана Альбертон (-55 кг).

Комитет по физической культуре и спорту администрации Оренбурга поздравляет оренбуржцев и их тренеров и желает новых побед!