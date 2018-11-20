Чемпионат и первенство города Оренбурга по чир-спорту прошли накануне в областном центре по инициативе комитета по физической культуре и спорту администрации Оренбурга и Оренбургской городской общественной организации «Федерация черлидинга».

В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из областного центра в возрасте от 8 до 16 лет. По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

В возрастной категории 8 — 11 лет: 1 место заняла команда «Аэро Стиль», 2 место — команда «Электра», 3 место — команда «Импульс».

В возрастной категории 12 — 16 лет: 1 место – у команды «Феста», 2 место — команды «Манго», 3 место — команды «Эллан».

В рамках чемпионата и первенства города Оренбурга по чир-спорту прошел фестиваль по чир-спорту «Фиеста» в котором приняли участие детские и юниорские команды.