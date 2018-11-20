Презентация сборника стихов Наталии Ермашовой и выставка картин Натальи Акакиной пройдут 22 ноября в 18.30 в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее (ул. Советская, 28) (12+).

Книга стихов известной оренбургской поэтессы посвящена родному городу. Его пейзажи, смена времен года, узнаваемые уголки сопровождают лирическую героиню и в счастье любви, и в душевном разладе. Сейчас автор воплощает мечту о мобильном историческом театре теней, поэтому в книгу также вошла пьеса «Чаша земная».

— Мой Оренбург — в чём-то абстрактный лирический герой, некий собирательный образ российского города, похожий и не похожий на другие города, — признается автор сборника. – И мои стихи, и картины Натальи Акакиной созданы с любовью к родному городу в честь его юбилея.

Иллюстрации к новому изданию по доброй традиции выполнены директором Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького Павлом Церемпиловым, на обложке – иллюстрация с картины Натальи Акакиной.

Наталья Акакина известна в Оренбурге и за его пределами не только как успешная художница, но и автор оригинального бренда «Оренбургский НЕпуховый платок».

Готовится к выходу в свет и новый проект Наталии Ермашовой — «Стихотворения в подарок» на открытках.

Справочно: Наталия Ермашова родилась в Оренбурге. Окончила филологический факультет Оренбургского государственного педагогического института. Сейчас работает в медиа-холдинге «Планета», ведёт авторские программы «Лица во времени» и «Праздники».