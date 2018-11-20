17 ноября министерством образования области совместно с муниципалитетами во всех городах и районах Оренбуржья проведена ежегодная региональная акция «Родители сдают ЕГЭ».

В этот день свыше трех тысяч родителей выпускников смогли ознакомиться с уровнем сложности контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, а также испытать на практике все особенности процедуры единого государственного экзамена, начиная с предъявления паспорта при входе, прохождения регистрации до грамотного заполнения бланков, а также соблюдения правил поведения в аудитории. Министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов отметил большую важность акции в рамках проведения государственной итоговой аттестации:

– Мы понимаем, как ценна для выпускников спокойная и благоприятная психологическая обстановка дома в ходе их подготовки к столь ответственному испытанию. Практика последних лет показала, что акция «Родители сдают ЕГЭ» позволяет эффективно снимать многие вопросы у представителей старшего поколения, и поэтому будем проводить ее снова и снова, – сказал министр.

Во время акции родителям было предложено сдать один из предметов – русский язык или математику базового уровня. Среди двухсот пятидесяти человек, которые пришли субботним утром в пункт проведения экзамена в школе №68 областного центра, была и служащая министерства образования:

– Работаю в сфере образования не первый год и, можно сказать, знаю изнутри, как четко и стабильно функционирует система. В особенности это относится, конечно же, к организации и проведению единого государственного экзамена. Однако сейчас, когда приближается время сдачи ЕГЭ моим ребенком, я в полной мере осознала всю силу и значимость так называемого человеческого фактора, когда разум говорит одно, а эмоции, переживания – что-то другое. Именно поэтому и решила испытать процедуру на себе. Пока могу сказать, что это волнительно, но ничего страшного нет.

Своими впечатлениями поделилась с журналистами и представитель стороны организаторов – заместитель начальника управления образования администрации Оренбурга Елена Глуховская:

– Я внимательно наблюдала за поведением и действиями родителей на акции. Могу однозначно констатировать, что школьники и волнуются гораздо меньше, и заполняют бланки гораздо быстрее и увереннее благодаря многочисленным тренировкам, – сказала Елена Глуховская.

Большинство родителей – участников акции ушли из пункта после заполнения бланков. Очевидно, что их в первую очередь интересует организационный аспект ЕГЭ. Те же, кто остался до окончания экзамена и сдал работу, получит результат в запечатанном конверте по месту обучения своего ребенка.