За три недели участия во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след» оренбургская инициатива «Памятник словарю Даля» оказалась на шестом месте – среди 229 проектов из 51 региона России. Но соотношение сил может легко измениться – пока заявка Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» набрала на сайте конкурса около двухсот голосов. Суть состязания заключается в том, что пять интересных арт-объектов, получившие большинство голосов, и отобранные к реализации экспертным советом, будут установлены в регионах России без привлечения средств местных бюджетов или спонсоров.

Давняя идея увековечить восьмилетнее (с 1833 по 1841 годы) пребывание в Оренбуржье известного врача, естествоиспытателя, лингвиста и этнографа Владимира Ивановича Даля в форме необычного памятника – памятника словарю – связана с тем, что именно на оренбургской земле, благодаря богатому смешению местных народностей и переселенцев из центра России, Даль начал собирать материал к труду всей своей жизни.

В случае победы в Оренбурге в пешеходной зоне по улице Советской перед входом в областную универсальную библиотеку им. Крупской – напротив главного корпуса педуниверситета – появится новая достопримечательность по-настоящему российского масштаба. Ведь никому не нужно объяснять, кто такой Владимир Даль и что такое «Толковый словарь живого великорусского языка».

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» приглашает всех, кто поддерживает эту идею, проголосовать за проект на сайте kultsled.ru Инициативу уже заметили и поддержали наши земляки в столице. Известная российская поэтесса, пушкиновед, член Правления Центрального Дома Литераторов Надежда Кондакова распространила в сети обращение, в котором есть такие слова: «В.И. Даль был собирателем, Иваном Калитой русского слова. Я уверена, у каждого из пишущих на полке стоит его великий четырехтомник. Прошу каждого из вас оторваться на пять минут от ваших важных дел и проголосовать по ссылке на сайте всероссийского конкурса «Культурный след» за установку такого памятника в моем родном Оренбурге, перед библиотекой. А там, глядишь, и библиотека обретет имя Владимира Даля!»