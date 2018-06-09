Международный профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам пройдет в Оренбурге 15 июня. На арене «Битвы в сердце континента» встретятся Леонардос Синис (Греция), 8-2-1 и Владимир Трусов (Самбо-Питер), 1-0

Владимир Трусов успешно дебютировал в рейдже M-1 Challenge, на турнире под порядковым номером 90 – там он меньше чем за три минуты вынудил сдаться ученика Александра Шлеменко Вячеслава Бабкина, проведя ему удушающий прием под названием гильотина. Однако же, сильной стороной победителя кубка Санкт-Петербурга по панкратиону в первую очередь является отличная ударная техника и мощный нокаутирующий удар.

Греческий боец по прозвищу «Питбуль» провел 11 профессиональных поединков и имеет весьма любопытную статистику. Все бои, что продлились отведенное время он либо проиграл, либо свел вничью. Но таких поединков было всего три. В остальных же восьми Леонардос вынудил своих оппонентов сдаться, причем семь раз он провел коронный прием – удушающий со спины. Не удивительно, что при этом он является трехкратным чемпионом Греции по джиу-джитсу. Однако за качество его ударной технику также скажут два титула чемпиона мира по кикбоксингу среди юниоров.

— Казалось бы, на профессиональной арене греческий спортсмен имеет несравнимо больший опыт, однако россиянин имеет за плечами огромное количество поединков на турнирах по панкратиону и АРБ. Мастер удушающих приемов сразится с человеком, который имеет динамит в кулаках. Борец против ударника – это классическое противостояние и оно точно не оставит зрителей равнодушными, — анонсировали событие в M-1 Global.