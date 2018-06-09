9 июня, губернатор Оренбургской области работает в Республике Башкортостан, где в городе Сибае проходит Экономический форум «Зауралье».

В состав оренбургской делегации вошли заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Михаил Маслов, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин, депутат Законодательного собрания области Александр Коньков, заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Сергей Липаткин, главы граничащих с Башкортостаном территорий Оренбуржья и руководители оренбургских предприятий.

На форуме губернатора Юрия Берга встретил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

Руководители соседних регионов и давние друзья осмотрели выставку с экспозициями башкирских предприятий и муниципальных районов Республики.

Юрий Берг и Рустэм Хамитов приняли участие в пленарном заседании форума «Благоприятный инвестиционный климат – основа развития предпринимательства».

Открыл его глава Республики Башкортостан, рассказавший об улучшении инвестиционного климата и развитии экономики, о задачах, поставленных перед страной Президентом России, и путях решения актуальных вопросов. Глава Республики отметил, что Башкирия и Оренбуржье не только соседи, имеющие общую историю, но и партнёры, год от года наращивающие взаимовыгодное сотрудничество.

— Мы связаны с Оренбургской областью тысячью нитей, и для развития наших регионов мы должны делать все, чтобы эти нити становились прочнее, чтобы связи между нами расширялись на правительственном уровне, множились на уровне малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий, чтобы росло число совместных проектов, — сказал Рустэм Хамитов.

Губернатор Оренбургской области, выступая на пленарном заседании, подчеркнул, что объем взаимной торговли между регионами-соседями с 2006 года увеличился в 6 раз – до 17 миллиардов 500 миллионов рублей. И Правительство Оренбургской области заинтересовано в дальнейшем развитии всех направлений торгово-экономического взаимодействия.

В 2017 году экономика Оренбуржья перешла к уверенному восстановительному росту, и, несомненно, одним из драйверов здесь стала инвестиционная активность.

— Мы системно работаем над улучшением предпринимательского климата, и это приносит результат. На развитие экономики и социальной сферы области в прошлом году было направлено свыше 180 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. В настоящее время в Реестр приоритетных инвестиционных проектов, пользующихся поддержкой правительства области, входят 50 проектов общим объемом инвестиций около 310 млрд рублей. При этом 11 инвестиционных проектов были включены в Реестр в 2017 году. Особо отмечу, что новые точки роста экономики региона не сконцентрированы только в Оренбурге, а работают на территории всей области, — сказал Юрий Берг.

В качестве примеров губернатор привел инновационное производство «НСплав» в Новотроицке, построенный в Орске компанией «Уралгрит» завод по производству абразивного порошка, запущенную в Илекском районе современнейшую оросительную систему и ряд других инвестиционных проектов, реализованных в Оренбургской области. Глава региона отметил, что успешная инвестиционная работа стала возможной после создания в области благоприятного инвестиционного климата, эффективных институтов и инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности и налаживания прочных взаимоотношений с предприятиями, работающими в регионе и вкладывающими немалые средства в социальную сферу территорий присутствия. Рассказал губернатор и о тех направлениях развития экономики, в которых Оренбуржье является признанным лидером.

— Одной из перспективных и стремительно развивающихся отраслей сегодня является «зелёная» энергетика. К освоению альтернативной генерирующей отрасли наш регион оказался готов одним из первых. Оренбуржье – лидер по развитию солнечной электроэнергетики в Российской Федерации. На сегодняшний день функционируют 5 солнечных электростанций суммарной мощностью 90 мегаватт. А к 2020 года суммарная мощность всех СЭС на территории региона превысит 200 мегаватт, — сказал Юрий Берг.

По итогам пленарного заседания форума «Зауралье-2018» глава Оренбуржья назвал наиболее перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Башкортостан.

— Мы должны развивать сотрудничество в энергетической отрасли — как по углеводородному сырью, так по электроэнергетике. Очень перспективным является туристско-рекреационное направление, потому что оренбуржцы знают о прекрасных курортах Башкирии, а жители Башкортостана — об уникальных соленых озёрах Соль-Илецка, оренбургского курорта, вошедшего в федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма. И, говоря о сотрудничестве между нашими регионами, нельзя не назвать знаковый транспортно-логистический проект создания международного маршрута — нового Великого шелкового пути из западного Китая в европейскую часть России. Он пройдет через Оренбуржье и Башкортостан, что даёт нашим регионам прекрасные возможности для совместных проектов и плодотворного сотрудничества, — сказал Юрий Берг.

После пленарного заседания, в ходе которого был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, Рустэм Хамитов и Юрий Берг проыели деловые переговоры, а затем в одном из районов новой застройки Сибая ознакомились с проектом поточного производства деревянных малоэтажных домов.