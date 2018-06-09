Виновник аварии на воде, в результате которой погибли два человека, выплатит 5,5 млн рублей

Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда, согласившись с заключением участвующего в деле прокурора, признала законным и обоснованным приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга в отношении 53-летнего оренбуржца Сергея Борисова, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В суде установлено, что 9 августа 2014 года в ночное время суток Борисов, управляя своей моторной лодкой, двигался по реке Урал в районе Набережной по направлению от пешеходного моста к автомобильному. Выбрав небезопасную скорость движения судна, он наехал на двигавшуюся ему навстречу резиновую моторную лодку. В результате двое находившихся в лодке мужчин получили тяжкие телесные повреждения, третий – вред здоровью средней тяжести. Один из тяжелораненых выпал за борт и утонул. Второй серьезно пострадавший гражданин спустя 3 года скончался от полученных травм.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Борисова к 4 годам колонии-поселения и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами. Кроме того, с осужденного в пользу родственников погибших и пострадавших взыскано около 5,5 млн. рублей в счет компенсации морального вреда и почти 235 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного имущественного ущерба.

Судом апелляционной инстанции жалоба адвоката осужденного признана необоснованной, жалобы потерпевших удовлетворены частично. Из приговора исключены выводы о принятии в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждивении у подсудимого матери-инвалида. Приговор суда вступил в законную силу.

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