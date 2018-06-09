На форуме «ЮниОр» шесть проектов получили поддержку Правительства области

9 июня, в областном оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» состоялось торжественное закрытие форума «ЮниОр-2018», который собрал 300 лидеров и активистов детских общественных объединений из 41 муниципального образования региона.

– У вас замечательные и жизненные проекты, направленные на улучшение окружающего нас мира. Я рада, что вам посчастливилось в начале лета побывать в этом замечательном лагере, защитить свои идеи и познакомиться с другим интересным опытом и инициативами, – сказала вице-губернатор – заместителя председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова.

Победителям она пожелала реализовать свои проекты и не отступать перед трудностями.

Ежедневно на форуме работал конвейер проектов, где участники защищали свои идеи перед экспертами. Разработано 80 инициатив. 8 июня прошел финальный этап, в котором приняло участие 32 проекта. По его итогам было выбрано 6. Они получили поддержку на уровне Правительства Оренбургской области. Это проекты «Кукла – действуй!» (Байназарова Ангелина, Волкова Есения, Степанова Ангелина), «Спасибо вам, учителя» (Утенова Виктория»), «Медиакурсы» (Свиненков Данила), «Книга почета» (Умургалиев Кайрат), «Посади дерево» (Жуков Данила), «Короткая пешеходка» (Петрякова Анастасия).

Образовательный форум «ЮниОр» работал с 4 июня по шести направлениям: патриотическая смена «Моя страна», лидерская – «Прорыв», эколого-туристская – «Форпост», журналистская – «Медиапоток», волонтерская – «Территория добра» и смена «Перспектива» – по направлению Российского движения школьников. В рамках каждой смены прошли встречи с почетными гостями, лекции и мастер-классы, круглые столы, дебаты и презентации проектов.

Каждый день состоял из трех платформ. В рамках площадки «Теория» состоялись круглые столы по добровольчеству, информационной безопасности, финансовой грамотности, тренинги по личностному развитию. «Практика» содержала исторический и экологический квесты, чемпионат по «Фрироупу». «Проект», в рамках которого организована выставка военно-патриотического клуба «Патриот», прошли встречи с молодежным Правительством, руководителями волонтерских проектов и молодежных организаций, известными журналистами.

В рамках форума также состоялись «Ю-танцы», экологическая игра «Джуманджи», работал социальный театр, «Воркаут», мастер-класс по выжиганию, клуб исторических реконструкций «Пересвет», интеллектуальная игра «Оренбургские вечера» и другие. Завра у ребят заключительный день.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра образования области Маргарита Крухмалева, заместители директора департамента молодежной политики области Виталий Чаловский и Наталья Борисова, международный молодежный тренер, федеральный эксперт Федерального агентства по делам молодежи, заведующий методической лаборатории Оренбургской областной общественной организации «Федерация детских организаций» Андрей Пуговкин, председатель Оренбургской областной общественной организации «Федерация детских организаций» и Оренбургского регионального отделения «Российское движение школьников» Елена Ильина, директор форума «ЮниОр» Елена Ваулина и партнеры форума.