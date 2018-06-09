13 оренбургских НКО получили поддержку из Фонда президентских грантов на сумму 13,7 млн рублей

Подведены итоги конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В перечень победителей вошла 1551 некоммерческая неправительственная организация. На реализацию представленных ими проектов будут выделены гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей.

Оренбургскими некоммерческими организациями на конкурс было представлено 58 социальных проектов, из которых в число победителей вошли 13. Грантовая поддержка составит 13,7 млн рублей.

В список победителей вошли: