13 оренбургских НКО получили поддержку из Фонда президентских грантов на сумму 13,7 млн рублей

Подведены итоги конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В перечень победителей вошла 1551 некоммерческая неправительственная организация. На реализацию представленных ими проектов будут выделены гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей.
Оренбургскими некоммерческими организациями на конкурс было представлено 58 социальных проектов, из которых в число победителей вошли 13. Грантовая поддержка составит 13,7 млн рублей.
В список победителей вошли:
- Оренбургское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (Региональный профильный образовательный лагерь «Академия танцев»- 1 384 463,40 руб.)
- Областная молодежная общественная организация «Союз оренбургских студентов» ( Региональный конкурс по поддержке добровольческих отрядов «Лучшие из лучших» — 430 249,50 руб.)
- Благотворительный фонд имени Г.Р. Державина. («Литературное кольцо Бузулукского края» – 928 426,42 руб.).
- Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Звёздная академия» (Дорогу осилит идущий. Развитие «Семейного центра раннего развития и коррекции речи» — 499 980,00 руб.).
- Оренбургская областная общественная организация «Развитие и содействие творчества «Творческая группа Вик энд Ко» (Виктор и компания) (Региональный фотомарафон — 369 556,60 руб.).
- Региональная общественная организация «Клуб УМНИКОВ Оренбургской области» (Акселерационный клуб инноваторов Оренбургской области — 480 160,00 руб.)
- Местная религиозная организация православный приход Храма святителя Луки Крымского города Бузулука Оренбургской области Бузулукской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) (Центр духовно – нравственного воспитания детей «Милосердие» — 494 546,00 руб.).
- Оренбургская областная молодежная общественная организация «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» (Музей поискового отряда — 2 892 503,00 руб.)
- Благотворительный фонд «Нить добра» (Инклюзивные мероприятия для детей с онкологическими заболеваниями – 2 989 140,00 руб.).
- Благотворительный фонд «Наши дети 56» (Инклюзивный развивающий центр для детей «Капитошка» – 1 646 567,00 руб.).
- Некоммерческое партнерство «Ремесленная палата Оренбургской области» («Знание. Развитие. Прогресс» Семинар и Деловая игра «Профессии будущего» 495 773,00 руб.)
- Детский конно–спортивный клуб «Улан» (И превратились в белых журавлей – 251 887,10 руб.)
- Автономная некоммерческая организация «Центр комплексной ресоциализации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (Проект психолого-педагогического сопровождения замещающих семей «Благополучная семья», имеющих трудности адаптации и социализации – 858 381,89 руб.)