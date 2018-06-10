Жестокий убийца выпал из окна 9 этажа

Жестокий убийца упал с 9 этажа в Орске и оказался в СИЗО в Магнитогорске.

В Магнитогорске расследовано уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком убийстве. По версии правоохранителей, он убил знакомого, а труп вывез на территорию Башкирии, где сжёг дотла.

Прятать следы преступления магнитогорцу помогала родная мать. Кстати, ранее судимая за убийство.

Сам преступник решил скрыться в Оренбургской области. Обвиняемый в преступлении пытался бежать из больницы, искал себе алиби. Однако его заключили под стражу, и совсем скоро состоится суд.