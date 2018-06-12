Заморозки и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Оренбурге

В ночь на среду на территорию Оренбурга и области пришел холодный атмосферный фронт.

Он не принесет осадков и будет выражен только в облачности.

«Неприятный момент: сильный ветер, скорость порывов которого местами достигнет 19 метров в секунду», — сообщили в экстренном предупреждении регионального управления МЧС.

13 июня ночью в восточном Оренбуржье не исключена и минусовая температура.

Далеко не каждый заморозок способен повредить растению. Моркови, чесноку и салату не страшны и отрицательные значения температуры.