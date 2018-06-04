Скандалы и уголовщина в представительном органе власти Оренбурга все чаще происходят на глазах изумленных избирателей, пишет ётут.рф

Один член осужден и лишен мандата. Один член находится под домашним арестом. На еще одного члена Следственный комитет завел уголовное дело. На другого члена Трудовая инспекция передала материалы в Следственный комитет, в суд, по нескольким фактам ведет разбирательство прокуратура. Нет, это не перечень «подвигов» членов воровской шайки. Это – перечисление, как бы сказать, достоинств членов другой организации – Оренбургского городского Совета.

БЕСПРЕДЕЛ. НАЧАЛО

Формировался нынешний состав Оренбургского городского Совета (ОГС) своеобразно. Как сказали бы блатные, по беспределу. И лексика эта вполне соответствует происходящему тогда. Для непосвященных приоткрою завесу политических процессов, а также приведу словарь жаргонных слов в конце текста.

На истину в последней инстанции не претендую, лишь обобщаю услышанное и увиденное в 2015 году.

Партия, скажем, «Единая» составляет список кандидатов как на одномандатные округа, так и списочников, которые могут стать депутатами в зависимости от того, сколько процентов голосов избирателей наберет на выборах.

Этот список отправляют в столицу в высший партийный орган. Туда же отправляют собранные правоохранительными органами на этих кандидатов толстые и тонкие досье. В столице список рассматривают, чаще всего без замечаний одобряют. Потому что местные товарищи тщательно подбирают, делая ставку на самых достойных.

Потом этот утвержденный список, принимают на региональной партийной конференции. Как правило, именно люди из списка и становятся депутатами и представляют партию «Единая» в Оренбургском городском Совете.

ВЫБОРНАЯ МАЗА

В 2015 году список кандидатов партия «Единая» вернулся из столицы неполным – вычеркнули из него две известные фамилии. В местной ячейке произошел кипишь. Партийные блатные из Оренбурга звонили наверх авторитетам в столицу, интересовались причинами. Оказалось, что прошлое из 90-х годов у этих двух кандидатов до того «героическое», что даже у столичных авторитетов волосы дыбом встали после прочтения досье, собранных на них правоохранителями.

Покивали местные блатные, посокрушались и заменили «героических» кандидатов на молодых. О чем и отправили в столицу маляву. И на региональной конференции за «героических» не голосовали. Пришлось им идти самовыдвиженцами, то есть без партийного покровительства. И пришли! Лихо обойдя по своим округам кандидатов от партии «Единая Россия».

КРИМИНАЛЬНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ НЕИТАЛЬЯНЦЕВ В ОРЕНБУРГЕ

Два кандидата по одномандатным округам, выдвигаемых партией «Единая Россия», остались без мандатов: Евгений Кулагин и Александр Беляк. Что-то им помешало. Может их соперники-самовыдвиженцы оказались более «героическими» бойцами в предвыборной гонке? Может Марс был в Скорпионе?

Первый криминальный скандал потряс Оренбургский городской Совет практически сразу. Депутат Николай Зайцев стал фигурантом громкого уголовного дела по ст. 128 Уголовного Кодекса РФ. В апреле 2017 года после вступления в силу приговора коллеги уволили осужденного из Оренбургского городского Совета.

Кстати, у Николая Зайцева много схожего с еще одним депутатом горсовета, членом партии «Единая Россия» Артемом Сафиуллиным.

По крайней мере во внешности: усы и бородка, взгляд карих глаз с усмешкой, форма лица, нос, телосложение. Так и на этом схожесть не заканчивается.

Если депутат Зайцев был главным медийным персонажем в конце 2016 – начале 2017 года, то депутат Сафиуллин стал таковым в конце 2017 года. Пик популярности настиг в середине марта 2018 года, когда информационные ресурсы запестрели заголовками «Скандал в Оренбурге: за что губернатор выгнал депутата Сафиуллина?». С тех пор Артем Рафаильевич находится на больничном по причине неизвестной болезни. Хорошо, хоть не на нарах. Тьфу-тьфу!

КТО ИЗ ДЕПУТАТОВ В ОЧЕРЕДИ НА НАРЫ?

Лагеря ГУЛага стали частью не только истории страны. Через них прошли миллионы, среди которых было немало образованных, интеллигентных людей. Они вынесли из лагерей и тюрем не только болезни, но и сленг, и понимание, что отношения могут выстраиваться не по объективным обстоятельствам, не по логике, а по понятиям.

Устойчивый криминальный оттенок всё плотнее ложится на депутатов Оренбургского городского Совета, преимущественно на членов партии «Единая Россия». Нет, не на всех. Среди действующих депутатов предостаточно достойных, умных государственников. Они обязательно почистят свои ряды от депутатов, признанных судом виновными в совершении преступлений. От кого именно? Читайте на сайте ётут.рф 6-го июня.

Словарь жаргонных слов

Авторитет (т) — представитель высшей группы в неформальной иерархии заключенных .

Беспредел (т) — отсутствие порядка, произвол, беззаконие, «беспонятие».

Блатной (т) — представитель высшей по статусу группы в неформальной иерархии заключенных.

Малява — записка, письмо, в отличие от ксивы более частного характера, но в некоторых случаях слова употребляются и как взаимозаменяемые.